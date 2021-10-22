كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض ينصح بأن تكون الجرعة الثالثة من اللقاح نفسه

نصح أنتوني فوسي، كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، بأن تكون الجرعة الثالثة التنشيطية للوقاية من فيروس كورونا، من نفس اللقاح الذي تم تلقيه في الجرعتين الأولى والثانية.

ووفقا لتصريحات لـ "فوسي" نقلتها "رويترز"، قال: "يُنصح عمومًا بالحصول على الدواء المعزز الذي هو النظام الأصلي الذي حصلت عليه في المقام الأول".

وأوضح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه يمكن للأمريكيين اختيار اللقاح المعزز، الذي سيتناولونه في الجرعة الثالثة من نوعية مختلفة عن اللقاح الأصلي، لكنه أكد أن الأصل هو الالتزام باللقاح الذي حصلوا عليه أولاً إذا كان متاحًا.

وقال فوسي: "لسبب أو لآخر مثل توفر اللقاح، أو الرغبة في اختيار آخر، يمكنك كما نقول، الاختلاط والتوافق".

وقد أوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، يوم الخميس، باستخدام معززات لقاح كورونا، لمن تلقوا جرعات من موديرنا أو جونسون أو فايزر، وقالت إن بإمكان الأمريكيين اختيار لقطة مختلفة عن لقاحاتهم الأصلية كمعزز.

ولذا فإن تعليقات "فايوسي" تتناقض مع التوصيات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) وإدارة الغذاء والدواء هذا الأسبوع، والتي قالت إن الأمريكيين يجب أن يحصلوا على معززات، لكنها لم تحدد التركيبات الأفضل.

كما فتحت التوصيات الباب أمام متلقي لقاح جونسون، أحادي الجرعة للحصول على جرعة من لقاحات فايزر أو موديرنا التي ثبت أنها توفر حماية أكبر في مجموعة متنوعة من الدراسات.

وقال فوسي: "يمكنك الآن مزج أحدهما مع الآخر ومطابقته مع الآخر، ولكن بشكل عام من المنطقي أن تتماشى مع نظامك الأصلي".

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