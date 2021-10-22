بينيت: مليون سفير ناطقون بالروسية يسهمون في تنمية إسرائيل

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، بأن "مليون سفير يتحدثون الروسية" في إسرائيل يسهمون في تنمية دولة إسرائيل ويؤثرون عليها بثقافتهم.

وقال بينيت، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لدينا مليون سفير في إسرائيل يتحدثون الروسية. إنهم يقدمون مساهمة ضخمة في تنمية دولة إسرائيل ويؤثرون عليها بشكل كبير بالثقافة التي جلبوها معهم وعقليتهم وثقافتهم في ممارسة العمل والنجاحات التي يحققونها".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الرئيس الروسي يعتبر "صديقاً حقيقياً لإسرائيل".

وقال بهذا الصدد: "كل حوارنا وكل علاقاتنا مبنية على علاقة عميقة للغاية بين بلدينا وشعبينا. السيد الرئيس، على مدى أكثر من عشرين عاماً الماضية، كنتم قد توليتم قيادة عملية تعزيز الروابط بين بلدينا وقمتم برفعها إلى هذا المستوى. وأود أن أقول لكم نيابة عن بلدنا بأسره، وشعبنا بأكمله: نعتبركم صديقًا حميماً ومقرّبًا جدًا لدولة إسرائيل".

وتجدر الإشارة إلى أن محادثات تجري اليوم الجمعة في سوتشي بين نفتالي بينيت والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال أول زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد لروسيا، والتي تأتي متزامنة مع الذكرى الثلاثين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يذكر أنه سبق وهنأ بوتين بينيت بمناسبة توليه منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل، مشيراً إلى أنه قد تشكلت بين روسيا وإسرائيل "علاقة فريدة من نوعها"، نظراً لأن روسيا كانت في الأصل وراء إنشاء دولة إسرائيل، بالإضافة إلى كون إسرائيل دولة تقيم فيها أكبر جالية ناطقة بالروسية في الخارج.