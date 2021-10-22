هل يحق لروسيا إلغاء تصنيف طالبان كحركة إرهابية؟... الكرملين يوضح

رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على سؤال حول قدرة روسيا على تغيير تصنيف "طالبان" كحركة إرهابية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إنه لا توجد لدى روسيا آلية مستقلة لإلغاء وضع حركة طالبان (المحظورة في روسيا) الحالي كحركة إرهابية.

وأوضح أن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، هو من صلاحيات الأمم المتحدة.

وذكّر بيسكوف، بما قاله الرئيس بوتين أمس الخميس، عندما قال إن هذا القرار اتخذته الأمم المتحدة فلا يحق لروسيا أن تتصرف بمفردها.

وأكد بوتين خلال مشاركته أمس في الجلسة العامة لمنتدى النقاش الدولي "فالداي"، أن قرار استبعاد طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية، يفترض إتمامه على مستوى الأمم المتحدة، وأن بلاده ستتحرك في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن قرار إدراج الحركة في قائمة المنظمات الإرهابية تم اتخاذه على مستوى الأمم المتحدة.

وأفاد بوتين بأن القرارات المماثلة تتخذ بالأسلوب نفسه الذي اتخذت به سابقا، حينما تم إدراج الحركة على هذه القائمة.

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