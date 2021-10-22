إيران تتحدث عن خيار أمريكا في أول صلاة جمعة بعد انقطاع دام عامين بسبب كورونا

استؤنفت صلاة الجمعة في طهران، بعد توقف دام ما يقرب العامين بسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد.

والتزم المصلون، اليوم الجمعة، بالإجراءات الاحترازية الخاصة بـ(كوفيد-19)، منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية، كما أنهم أحضروا سجادات صلاة خاصة بهم، وألواح طينية تستخدم أثناء السجود، بحسب وكالة "رويترز".

وأكد خطيب صلاة الجمعة في طهران، حجة الإسلام محمد جواد حاج علي أكبري، أنه لا خيار أمام أمريكا سوى مغادرة غرب آسيا، وأن استمرار تواجدهم لن يؤدي إلا الى التسريع من وتيرة هزيمتهم".

وأوضح أن "أمريكا بدأت في الانسحاب اليوم من المنطقة وهي تجر أذيال الخيبة بعدما أنفت 8 تريليونات دولار وتكبدت خسائر فادحة وسقط الكثير من الضحايا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع أكبري أن "أهم الأحداث التي جرت في العالم والمنطقة خلال الـ20 شهرا الماضية يظهر هزيمة أعداء الإسلام، وعلى رأسهم أمريكا والكيان المحتل للقدس الشريف".

وجاءت صلاة اليوم الجمعة في جامعة طهران بالتزامن مع تحذير السلطات الإيرانية من موجة سادسة من فيروس "كورونا"، الذي تسبب في وفاة 124928 شخصًا في إيران، وإصابة أكثر من 5.8 مليون شخص.

ومن المقرر أن يشهد يوم غد السبت إعادة فتح المدارس في إيران التي يقل عدد الطلاب فيها عن 300 طالب.

كما أنه من الغد سيمنع الموظفين الحكوميين من العمل إذا لم يتم تطعيمهم بجرعة أولى من لقاح (كوفيد-19) على الأقل، مع منح استثناء للعاملين في القوات المسلحة.

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