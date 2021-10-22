ميركل: نقل المهاجرين عبر بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي "تهديد هجين"

وصفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، نقل المهاجرين عبر بيلاروس إلى الاتحاد الأوروبي، بأنه تهديد هجين للاتحاد الأوروبي من مينسك.

برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل، عقب انتهاء قمة الاتحاد الأوروبي: "تهديد هجين" من الضروري أن نقول هذا بوضوح. (رئيس بيلاروسيا ألكسندر) لوكاشينكو يستخدم الناس لتنفيذ سياسة (معينة)، والاستغلال السياسي يحدث".

ووفقا لها، أَطلع عدد من دول الاتحاد الأوروبي زملاءهم عن جهودهم (في هذه الدول) لمكافحة الهجرة عبر بيلاروس.

ووصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مطلع الأسبوع الحالي، رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بمتزعم عملية نقل المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي الآونة الأخيرة، أفادت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، بأن هناك زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المقبوض عليهم على الحدود مع بيلاروسيا، متهمة مينسك الرسمية في خلق أزمة هجرة. ونظراً للوضع القائم، قرر رئيس بولندا فرض حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لبيلاروس، وإشراك الجيش والشرطة في عملية حرس الحدود.

كما أفاد جهاز حرس الحدود البولندي بأنه قد تم في أيلول /سبتمبر الماضي، تسجيل 7535 محاولة لعبور الحدود البيلاروسية – البولندية بشكل غير شرعي، في حين كان هذا العدد قد بلغ في عام 2020 بأسره، 120 محاولة فقط.