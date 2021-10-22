اعتقالات في إنجلترا بعد عمليات حقن غامضة للمواطنين في الملاهي الليلية

ألقت الشرطة البريطانية، القبض على ثلاثة رجال، بعد أيام من القلق المتزايد في إنجلترا على خلفية تقارير تفيد بوقوع حوادث حقن للمحتفلين في الملاهي الليلية.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال شبان وشابات - معظمهم من الطلاب - إنهم يعتقدون أنهم خضعوا لعمليات حقن بمواد مخدرة في النوادي والحانات دون رغبتهم.

وقالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إنه تلقت نحو 140 تقريرا مؤكدا عن ارتفاع في تناول المشروبات الكحولية، خلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، و24 تقريرا عن عمليات حقن.

وقال كبير الضباط، جيسون هاروين، من هيئة التنسيق التابعة لمجلس رؤساء الشرطة الوطنية، إن التقارير "مقلقة للغاية" وإن المجلس "يعمل بوتيرة سريعة لفهم حجم المخالفة".

حُذرت النساء على مدى سنوات، وطلب منهن توخي الحذر من تناول المشروبات الكحولية أو العقاقير المهدئة أثناء السهر في النوادي الليالية.

لكن في الفترة الأخيرة، أصبحت المخاوف بشأن سلامة النساء في الأماكن العامة موضع تركيز متجدد، وذلك في أعقاب مقتل امرأة من لندن على يد ضابط شرطة مارق في وقت سابق من هذا العام.

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