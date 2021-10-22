رد فعل غير متوقع من رئيسة وزراء نيوزيندا وقت حدوث زلزال أثناء مؤتمرها الصحفي... فيديو

فوجئت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بمقاطعة هزات أرضية ناتجة عن زلزال ضرب دولتها، مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم الجمعة، وتبلغ قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر.

وعلى غير المتوقع، تجاهلت أرديرن الهزات الأرضية على الهواء مباشرة، واكتفت بوصف ما حدث أنه "إلهاء بسيط".

وقالت لأحد المراسلين في المؤتمر الصحفي الذي كان طرح سؤاله عليها: "آوه آسفة، إنه إلهاء بسيط، هل تمانع في تكرار هذا السؤال".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تجاهل رئيس وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، للهزات الأرضية خلال مؤتمرها الصحفي، وتركيزها في المقابل على هدف حكومتها في تطعيم ما يصل إلى 90 في المئة من السكان ضد فيروس كورونا وتقديم شهادات التطعيم.

وأفادت وكالة الزلازل النيوزيلندية "جيو نت" أن الزلزال الذي بلغت شدته 5.9 درجة وقع في الجزء الأوسط من الجزيرة الشمالية على عمق 210 كيلومترات (130 ميلا)، وجاء مصحوبا بهزات أرضية حتى مدينة كرايستشيرش الجنوبية.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات عن زلزال نيوزلندا.

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