البيت الأبيض يعلن موقفه من صيغة موسكو للمفاوضات حول أفغانستان

أعلنت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، أن بلادها تؤيد المفاوضات حول أفغانستان في موسكو، ولكنها لم تتمكن من المشاركة فيها لأسباب لوجستية.

واشنطن، 22 أكتوبر - سبوتنيك. وذكر بساكي للصحفيين أن الولايات المتحدة تؤيد المفاوضات حول أفغانستان في العاصمة الروسية، موسكو، إلا أن بلادها لم تتمكن من المشاركة فيها لأسباب لوجستية، مؤكدة أن صيغة "3 +" هي صيغة بناءة وفعالة.

ويشار إلى أن موسكو استضافت، يوم الأربعاء، محادثات "صيغة موسكو" حول أفغانستان، وهو اللقاء الأول بعد سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في البلاد، منذ 15 آب/أغسطس الماضي.

وشارك في المؤتمر من الجانب الروسي، وزير الخارجية، سيرغي لافروف، وممثلين عن باكستان والصين والهند وإيران ودول أخرى في المنطقة، فضلا عن وفد رفيع المستوى من حركة "طالبان" نفسها، يضم وزراء الاقتصاد والثقافة والإعلام والخارجية والتجارة وعمدة كابول.

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