إعلام: هل تتضاعف ضحايا كورونا بنهاية 2022

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأنه من المحتمل تضاعف عدد ضحايا فيروس كورونا، قبل نهاية العام 2022.

© REUTERS / Denis Balibouse منظمة الصحة العالمية: كورونا تسبب في وفاة 180 ألف من العاملين في الرعاية الصحية ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بأن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن عدد ضحايا كورونا، والتي حصدت قرابة 5 ملايين شخص، حتى الآن، قد يتضاعف قبل نهاية العام 2022، في حال عدم تسارع الدول الغنية إلى الوفاء بالتزاماتها والمتعلقة بتوفير اللقاحات.

وناشدت المنظمة الدولية الدول الغنية الوفاء بتعهداتها والوعود التي قطعتها من أجل توفير اللقاحات وتقديم المساعدات للدول النامية، بغرض تحصين سكانها ضد فيروس كورونا الذي ينذر تفشيه بموجات جديدة في معظم البلدان النامية.

وجاء تحذير منظمة الصحة العالمية على لسان سفير المنظمة للتمويل الصحي العالمي، غوردن براون، الرئيس الأسبق للحكومة البريطانية، والذي أوضح أن عدم تلقي البلدان الفقيرة والنامية اللقاحات الكافية سيؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس إلى 10 ملايين، قبل نهاية العام 2022.

وحذر تيدروس غيبريسوس، المدير العام للمنظمة من أن مستويات التلقيح المتدنية في البلدان النامية سوف تنذر بعاصفة وبائية، على الرغم من إطلاق معظم الدول الغنية حملاتها لتوزيع الجرعة الثالثة من اللقاح على مواطنيها.

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