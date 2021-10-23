خطيب جمعة طهران: انحدار الولايات المتحدة بدأ باغتيال قاسم سليماني

قال خطيب جمعة طهران المؤقت، محمد جواد حاج علي أكبري، أمس الجمعة، إن انحدار الولايات المتحدة الأمريكية بدأ باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء أمس الجمعة، عن حاج علي أكبري أن الانحدار الأمريكي بدأ باغتيال سليماني، وتبعه بعملية الجيش الإيراني في دك حصون قاعدة عين الأسد العراقية، وتلتهما موافقة البرلمان العراقي على انسحاب القوات الأمريكية من بلاده.

وأكد خطيب جمعة طهران المؤقت أن تلك الخطوات سبقها الفشل الأمريكي في مؤامراته في كل من سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن الخروج الأمريكي من أفغانستان وهزيمته على يد حركة "طالبان"، بمثابة الحلقة الأخيرة في سلسلة الهزائم الأمريكية حول العالم.

وحول الوضع في فلسطين، أشار خطيب جمعة طهران المؤقت، محمد جواد حاج علي أكبري، إلى أن إسرائيل خسرت الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس"، التي استمرت 12 يوما، دون تحقيق أهدافها في القطاع.

ولفت حاج علي أكبري إلى أنه حتى في حال إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية 800 ألف تريليون دولار، فلن يكون أمامها خيار سوى مغادرة المنطقة.

ويذكر أن سليماني قد اغتيل في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، برفقة أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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