مواطن إيراني يصفع محافظا أثناء تنصيبه لسبب غريب...فيديو

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حيث أظهر تلقي محافظ أذربيجان الشرقية، زين العابدين رضوي خورام، صفعة من جانب أحد الأشخاص أثناء إلقاء كلمة في حفل تنصيبه.
وذكرت الوكالة أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني يعود لتلقي زوجة الرجل المعتدي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر بسبب عدم وجود ممرضات ما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ، وفقا لـ"فارس".
🔸 سیلیخوردن #استاندار جدید #آذربایجان_شرقی در مراسم معارفه!— خبرآنلاين (@khabaronlinee) October 23, 2021
در مراسم معارفه سردار عابدینخرم که صبح امروز با حضور وحیدی وزیر کشور برگزار شد، یکی از شرکتکنندگان در مراسم که گفته میشود سرهنگ سپاه عاشوراست با رفتن روی سن اقدام به زدن سیلی به صورت استاندار جدید کرد./ایسنا pic.twitter.com/ZOxslEW0WP
وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المحافظ واصل كلمته وأعرب عن اعتذاره عن الموقف الذي حصل، مؤكدًا أنه سامح المواطن الذي اعتدى عليه ولافتا إلى أنه لا يتذكر ملامح وجهه.
وكان قد نال خزام موافقة مجلس الوزراء الإيراني على تنصيبه محافظا لأذربيجان الشرقية.
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