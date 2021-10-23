مواطن إيراني يصفع محافظا أثناء تنصيبه لسبب غريب...فيديو

تعرض المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية في إيران، إلى صفعة أثناء إلقاء كلمة خلال حفل تنصيبه، من جانب مواطن غاضب بسبب تلقي زوجته لقاحا على يد ممرض ذكر، وفق ما نشرته وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية، اليوم السبت.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حيث أظهر تلقي محافظ أذربيجان الشرقية، زين العابدين رضوي خورام، صفعة من جانب أحد الأشخاص أثناء إلقاء كلمة في حفل تنصيبه.

وذكرت الوكالة أن سبب الاعتداء على المسؤول الإيراني يعود لتلقي زوجة الرجل المعتدي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض ذكر بسبب عدم وجود ممرضات ما أشعل غضبه ودفعه للاعتداء على المحافظ، وفقا لـ"فارس".

🔸 سیلی‌خوردن #استاندار جدید #آذربایجان_شرقی در مراسم معارفه!



در مراسم معارفه سردار عابدین‌خرم که صبح امروز با حضور وحیدی وزیر کشور برگزار شد، یکی از شرکت‌کنندگان در مراسم که گفته می‌شود سرهنگ سپاه عاشوراست با رفتن روی سن اقدام به زدن سیلی به صورت استاندار جدید کرد./ایسنا pic.twitter.com/ZOxslEW0WP — خبرآنلاين (@khabaronlinee) October 23, 2021 ​​وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن المحافظ واصل كلمته وأعرب عن اعتذاره عن الموقف الذي حصل، مؤكدًا أنه سامح المواطن الذي اعتدى عليه ولافتا إلى أنه لا يتذكر ملامح وجهه.

وكان قد نال خزام موافقة مجلس الوزراء الإيراني على تنصيبه محافظا لأذربيجان الشرقية.