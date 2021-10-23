وزير الدفاع التركي يعلن بدء الإجراءات الفنية لتسلم بلاده مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، عن بدء الأعمال الفنية لتوريد مقاتلات من طراز إف-16 إلى تركيا قادمة من الولايات المتحدة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال أكار، في تصريح للصحافيين في مقر البعثة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، وذلك عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الحلف خلال اليومين الماضيين، نقلته وكالة "الأناضول": "بدأ العمل الفني مع حليفتنا الاستراتيجية وصديقتنا الولايات المتحدة الأمريكية لتوريد طائرات من "blok 70 Viper F16" وتحديث المقاتلات التي لدينا".

وأكد أكار: "نحن قادرون على تلبية العديد من احتياجاتنا العسكرية محليًا".

وتابع: "لدينا احتياجات أخرى ينبغي تلبيتها أيضًا"، مشيرا إلى أن "تقوية الجيش التركي تعني أيضًا تعزيز القوة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

ويذكر أن الولايات المتحدة أقصت تركيا، الدولة العضو في حلف الناتو، من برنامج الطائرات المقاتلة "إف – 35"، بعد شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي الصاروخي "إس 400" من روسيا.

ومن المفترض أن تكون أنقرة شريك في برنامج المقاتلات الأمريكية من طراز "إف – 35"، وأن تحصل على نحو 100 منها، لكنها استبعدت من البرنامج، في 2019" بسبب شراء "إس 400" الروسية، وذلك بعدما أحجمت الولايات المتحدة عن تزويد تركيا بمنظومات باتريوت.

وتطالب أنقرة، التي دفعت 1.4 مليار دولار نظير الحصول على المقاتلات "إف – 35"، بتعويضات عن إقصائها من البرنامج الأميركي، خاصة بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، أن واشنطن لم تسلم تركيا مقاتلات من النوع "إف-35" رغم دفع ثمنها.

وتشهد العلاقة بين واشنطن وأنقرة توترا غير مسبوق، بسبب تنامي علاقات تركيا مع روسيا، وموضوع التنقيب عن الغاز شرق المتوسط؛ وكذلك على خلفية خلافات بشأن سياسة الدولتين في سوريا.