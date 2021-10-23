تسجيل
12:42 GMT23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    امرأة ماليزية تشتري السمك في سوق تشاو كيت الشهير في كوالالمبور، ماليزيا، 26 يناير/ كانون الثاني 2016

    غضب في ماليزيا بعد الحكم بإعدام أم لتسعة أطفال تعمل بائعة سمك... ما ذنبها؟

    © AFP 2021 / MOHD RASFAN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050510106_0:0:3077:1731_1200x675_80_0_0_c05fec81e487a05febfe52a57c3ad292.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202110231050510144-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%85%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D8%B0%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F/

    أثار حكم صدر، الأسبوع الماضي، بحق أم عزباء لتسعة أطفال في ماليزيا بإعدامها شنقا، غضبا واسعا من جانب النشطاء في حقوق الإنسان.

    وحُكم على هيرون جلماني، وهي تبلغ من العمر 55 عاما، بالإعدام في ماليزيا، الأسبوع الماضي، بعد إدانتها بتهمة حيازة مخدرات، بحسب صحيفة "Free Malaysia Today" الماليزية.

     وأصدر الحكم على جلماني القاضي، علوي عبد الوهاب، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، في محكمة تاواو العليا، بعد أن قُبض عليها وبحوزتها 113.9 غراما من مخدر الميثامفيتامين، في يناير/ كانون الثاني عام 2018.

    وانتشر مقطع فيديو مروع على مواقع "السوشيال ميديا" لهيرون جالماني، التي تعمل بائعة سمك، وهي تبكي بشكل لا يطاق بعد أن حكم عليها بالإعدام، وهو ما أثار جدلا واسعا حول حقوق المرأة وعقوبة الإعدام.

    ويُظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 45 ثانية جلماني وهي مكبلة اليدين ومنفجرة في البكاء أثناء اقتيادها من قاعة المحكمة، كما أنها طلبت المساعدة خارج قاعة المحكمة، بينما كانت تبكي بهستيرية.

     

    وبموجب القانون الماليزي، فإن أولئك الذين يُعثر عليهم وفي حوزتهم أكثر من 50 غرام من الميثامفيتامين يواجهون عقوبة إعدام إلزامية.

    ويرى منتقدو الحكم على هيرون جلماني أن العقوبات القاسية يتحملها المهمشون في البلاد بشكل كبير، خاصة النساء المستضعفات، وفقا لـصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

    كما لفتوا إلى أن معظم النساء المحكوم عليهن بالإعدام في ماليزيا حُكم عليهن بموجب قانون الإتجار بالمخدرات الصارم، الذي "لا يأخذ في الاعتبار واقعهن الاجتماعي والاقتصادي الضعيف"، بحسب رأيهم.

    وقالت منظمة العفو الدولية في ماليزيا، يوم الاثنين الماضي، إن قضية هيرون جلماني هي "مثال لكيفية معاقبة عقوبة الإعدام في ماليزيا للفقراء، مع إيجاد تمييز معين ضد المرأة".

    وأضافت الوكالة أن "النساء اللاتي تعرضن للعنف وسوء المعاملة والاستغلال لديهن فرصة ضئيلة أو معدومة لأخذ هذه العوامل في الاعتبار عند إصدار الأحكام ضدهن".

    كما أشار عدد من النشطاء إلى أن حكم الإعدام يمثل ظلما لأبناء هيرون جلماني التسعة، وتساءلوا: "لماذا يتم إنكار الحق في الحياة بهذه السهولة من قبل الحكومة، ومن يبقى في أمان عندما يُحكم بالإعدام على أم وحيدة لتسعة أطفال وتُحرم منهم".

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    السعودية تعلن إعدام مواطن بتهمة "التمرد والخروج المسلح على ولي الأمر"
    محكوم بالإعدام هارب منذ 40 عاما... كيف اعتقلته الشرطة الصينية بعد هذه السنين
    سيراليون تعلن إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد
    فرنسا تخطط لحملة عالمية لإلغاء عقوبة الإعدام
    الإرياني يطالب بالضغط الدولي على "أنصار الله" لوقف إعدام أربعة صحفيين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك