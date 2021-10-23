نائب أوكراني يكشف عن طلب مولدوفا للغاز وروسيا تمنحها زيادة فورية لمواجهة أزمة نقص المواد

كشف النائب ورئيس لجنة الطاقة والإسكان والمرافق في البرلمان الأوكراني (الرادا)، أندريه غيروس، أن دولة مولدوفا طلبت من أوكرانيا توفير 15 مليون متر مكعب من الغاز لها، وذلك بسبب أزمة الطاقة في البلاد.

ونشر النائب الأوكراني، أندريه غيروس، المعلومات على صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك"، حيث قال: "تجري مولدوفا الآن مفاوضات صعبة مع شركة غازبروم بشأن تمديد العقد، وتم تخفيض الحصص، حيث تعاني البلاد من نقص في الغاز، ولا سيما المرافق الحيوية".

وكان رئيس وزراء أوكرانيا تلقى هذه الرسالة من نظيرته في مولدوفا ناتاليا غافريليتسا، والذي رد بأن كييف مستعدة لمساعدة مولدوفا وتحويل الغاز ليس مقابل المال ولكن بشروط أخرى.

في يوم سابق، فرض البرلمان المولدوفي حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص الغاز، حيث أعلنت شركة "Moldovagaz" أن الاستهلاك في بلاد يتجاوز الإمدادات القادمة من روسيا وحثت على توفير الوقود.

وقي السياق نفسه، قالت نائبة رئيس وزراء مولدوفا أندريه سبينو إن الجانب الروسي أكد على إعطاء إمدادات غاز إضافية لشهر أكتوبر/تشرين الأول لمولدوفا.

وكتب سبينو: "خلال المفاوضات أكد لنا الجانب الروسي أن شركة غازبروم ستزود على الفور كميات إضافية من الغاز حوالي 5 مليون متر مكعب يوميًا في أكتوبر. ونأمل أن يتم تسليم هذه الكميات إلى مولدوفا في المستقبل القريب".

وأعربت عن أملها في أن تتخطى البلاد قريبا الفترة الصعبة من أزمة الغاز.

وقامت شركة "غازبروم" في الأول من أكتوبر بتمديد العقد مع مولدوفا لتوريد الغاز لمدة شهر.