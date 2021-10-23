صحفيون يضربون بـ"كعب بندقية" طالبان خلال احتجاج نسوي لم تسعفهم استغاثاتهم... فيديو

هاجم مسلحو "طالبان" عدة صحفيين، خلال تغطيتهم مظاهرة احتجاجية نظمتها مجموعة من النساء للمطالبة بـ "العمل والخبز والتعليم"، في العاصمة الأفغانية كابول.

قام مسلحو حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) بضرب العديد من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، بهدف منعهم من تغطية الاحتجاج النسائي الذي أقيم في صباح الخميس الماضي الموافق لـ21 من أكتوبر/ تشرين الأول.

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ويظهر في المشاهد المتداولة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مسلحو طالبان وهم يوجهون ضربات بالبندقيات لعدد من الإعلاميين المتواجدين.

This is how a French Journalist was today beaten by Taliban terrorists on the streets of Kabul for covering a protest by Afghan women. Directions from Pakistan to target women and journalists. pic.twitter.com/MGiNJyuP3n@SNJ_national @IFJGlobal — Afghan Female - Journalist (@AfgFemaleJourna) October 22, 2021

ويسمع في الفيديو صرخات الإعلاميين وهم يناشدون: "أنا صحفي.. أنا صحفي"، لكن هذه المناشدات لم تلق آذانا صاغية من قبل عناصر طالبان.

وبدوره، أدان الاتحاد الدولي للصحفيين، بشدة المشاهد وعبر عن قلقه من هذه الهجمات مطالبين الحركة باحترام وسائل الإعلام وحرية التعبير وحقوق المرأة.