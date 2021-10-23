طاقم عمل فيلم "رست" يكشف مشكلات بخصوص السلاح قبل حدوث الواقعة

خرج 6 عمال تصوير من المجموعة للاحتجاج على ظروف العمل، قبل ساعات من إطلاق الممثل أليك بالدوين النار، بمسدس، على مصور سينمائي يعمل في موقع تصوير فيلم "راست" في نيو مكسيكو.

وأصيب مشغلو الكاميرا ومساعدوهم بالإحباط بسبب الظروف المحيطة بالفيلم ذي الميزانية المنخفضة، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بساعات العمل الطويلة والتنقلات المرهقة وانتظار رواتبهم، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر ولم يُسمح لهم بالتعليق حسب ما نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" يوم أمس الجمعة.

وقالت المصادر إن معايير بروتوكولات السلامة في الصناعة، بما في ذلك عمليات التفتيش على الأسلحة، لم يتم اتباعها بدقة في موقع تصوير العمل، الذي تم وضعه بالقرب من مدينة "سانتا في".

© AP Photo / Jordan Strauss الممثل الأمريكي أليك بالدوين

وقالوا إن واحدًا على الأقل من مشغلي الكاميرا اشتكى في نهاية الأسبوع الماضي إلى مدير إنتاج حول سلامة البندقية المستخدمة.

وقال ثلاثة من أفراد الطاقم الذين كانوا حاضرين في مزرعة "بونانزا كريك"، يوم السبت، إنهم قلقون بشكل خاص بشأن مسدس الدعامة.

وصرح أحد أفراد الطاقم أنه "كان ينبغي أن يكون هناك تحقيق في ما حدث"، وأضاف: "لم يكن هناك تأكيد على أن ذلك لن يحدث مرة أخرى، كل ما أرادوا فعله هو الاستعجال والاستعجال فقط".

ووقعت المأساة بعد ظهر يوم الخميس أثناء تصوير معركة بالأسلحة النارية، وفقًا لملاحظات الإنتاج، كان هذا هو اليوم الثاني عشر من جلسة التصوير التي استمرت 21 يومًا.

وكانت المصورة السينمائية هالينا هاتشينز متواجدة خلف شاشة الكاميرا لالتقاط المشهد التالي لها عندما قُتلت عن طريق الخطأ بواسطة مسدس دعامة أطلقه بالدوين.