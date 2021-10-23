حاكم البنك المركزي الإيراني: رغم كورونا اقتصادنا تجاوز الركود ومضى نحو الازدهار

قال حاكم البنك المركزي الإيراني، علي صالح أبادي، إن اقصاد بلاده تجاوز مرحلة الركود ومضى نحو الازدهار.

وأكد علي صالح أبادي أنه على الرغم من الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا، تمكن الاقتصاد الإيراني من تسجيل نمو خلال النصف الثاني من العام 2021، مشيرا إلى أن هذا الأمر "يدل على تجاوز البلاد مرحلة الركود والمضي نحو الازدهار".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، تصريحات حاكم البنك المركزي الإيراني، التي جاءت خلال ملتقى افتراضي عقد اليوم وحضره المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ووزراء الاقتصاد، وحكام البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية لدول منطقة "ميناب" (MENAP) والتي تضم (دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان).

وأكد أبادي أنه وفقا لآخر الإحصائيات تم تسجيل نمو بنسبة 6.2 في المئة في الناتج الاجمالي الوطني خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشددا على أن ذلك "يدل على الإنجازات الملحوظة التي تحققت بالرغم من الحرمان الشديد الذي فرض على إيران من جراء الحظر الأمريكي فيما يخص استخدام عائدات النقد الأجنبي وبالتالي تقويض إمكانية شرائها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وأشار أبادي إلى أن حجم النمو في قطاع السلع غير النفطية سجل نموا بواقع 4.7 في المئة خلال الفترة نفسها، "ما يكشف عن اجتياز مرحلة الركود الاقتصادي والمضي باتجاه الازدهار في البلاد".

وتابع: "سياسات الدعم المالي التي تلتزم بها الحكومة والبنك المركزي في إيران، أدت إلى تراجع نسبة البطالة بواقع 8.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2021".

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