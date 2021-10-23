إسرائيل تعلن عن زيارة قريبة لرئيس وزرائها إلى الإمارات

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، سيسافر قريبا إلى الإمارات في أول زيارة رسمية له.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، في تغريدة على صفحته في "تويتر"، اليوم: "رئيس الوزراء بينيت سيسافر قريبا إلى الإمارات للقيام بزيارة رسمية أولى لرئيس وزراء إسرائيلي هناك".

رئيس الوزراء بينيت سيسافر قريبا إلى الإمارات للقيام بزيارة رسمية أولى لرئيس وزراء إسرائيلي هناك. pic.twitter.com/XArP1OKS07 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 23, 2021

​يأتي إعلان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بعد أيام على أنباء تناقلتها وسائل إعلام في البلاد تحدثت عن توجيه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت لزيارة الإمارات، للمرة الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة في إسرائيل، إن بينيت استقبل اليوم (الثلاثاء الماضي) سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد الخاجة، الذي سلمه رسالة من محمد بن زايد، تتضمن دعوة رسمية لزيارة الإمارات.

وقال مكتب بينيت في بيان إنه شكر ولي عهد أبو ظبي على الدعوة، وتحدث مع السفيرين الإماراتي والبحريني على رغبة إسرائيل في توسيع العلاقات مع البلدين، والتعاون الإقليمي وتعزيز اتفاقات إبراهيم".

وأضاف بينيت: "كلما كانت العلاقات بين الدول أقوى، كلما بات الأمن والاستقرار في المنطقة أكثر قوة".

وسبق أن اتفق محمد بن زايد وبينيت على عقد لقاء بينهما. وفي يوليو/تموز الماضي اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بولي عهد أبو ظبي لتهنئته بعيد الأضحى.