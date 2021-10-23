تسجيل
16:20 GMT23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ستراسبورغ / مجلس أوروبا

    قضية "كافالا"... كيف يمكن أن تؤثر على العلاقات بين أنقرة وأوروبا؟

    © flickr.com / Dominique edte
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202110231050512277-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%9F/

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وست دول أخرى مُنحوا وضع "شخص غير مرغوب فيه" في خطوة قد تؤدي إلى طردهم من البلاد.

    وكان السفراء قد طالبوا بالإفراج عن عثمان كافالا، الناشط الذي مول منظمات المجتمع المدني في تركيا منذ التسعينيات.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
    © Sputnik . POOL
    أردوغان يعلن سفراء 10 دول أشخاصا غير مرغوب بهم في تركيا

    يقول أردوغان إن كافالا قام بتمويل المنظمات المناهضة للحكومة خلال موجتين من الاحتجاجات على مستوى البلاد، في عام 2013 وفي عام 2016، عندما تسببت محاولة الانقلاب في الفوضى في أنقرة وإسطنبول ومدينة مارماريس الساحلية الجنوبية.

    وسُجن كافالا في عام 2017، إلى جانب العديد من المتهمين بدعم الانقلاب، الذي ألقي باللوم فيه على حركة عبد الله غولن، وهي جماعة دينية دولية صنفتها الحكومة التركية على أنها منظمة إرهابية.

    وفي بيان مشترك صدر يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دعا سفراء كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا. وتم استدعاؤهم من قبل وزارة الخارجية التركية التي وصفت البيان بأنه غير مسؤول.

    وتمت تبرئة كافالا العام الماضي من تهم تتعلق بالاحتجاجات، لكن الحكم أُلغي هذا العام واقترن بتهم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز من عام 2016.

    ويقول مراقبون إن الاحتجاز المطول لعثمان كافالا (63 عاما) ورفض تركيا الاعتراف بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد يكلف أنقرة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الكثير، بحسب دويتشه فيله.

    وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر مجلس أوروبا تحذيره الأخير لتركيا بالإفراج عن رجل الأعمال كافالا محذرا من أن إجراءات ضد أنقرة ستبدأ في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول ذلك الوقت.

    إلا أن تركيا رفضت حتى الآن، الاعتراف بالحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، والذي نص على انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي أمرت بالإفراج عن كافالا على الفور.

    وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن اعتقال كافالا "كان بناءً على دوافع سياسية، دون أي دليل معقول يدعم الاتهامات".

    وتقول وكالة الأنباء الفرنسية، إنه حال فشلت تركيا في إطلاق سراح المعارض كافالا بذلك بحلول الاجتماع المقبل لمجلس أوروبا الذي يتخذ من ستراسبورغ شرقي فرنسا مقرا له التصويت على إطلاق أولى إجراءاته التأديبية ضد أنقرة.

    وتضيف: "قد تؤدي الإجراءات إلى تعليق حقوق التصويت لتركيا وحتى عضويتها" في المجلس الذي انضمت إليه في عام 1950.

    ويُعرف كافالا بدعمه للفنون وتمويله لمشاريع تعزز التنوع الثقافي وحقوق الأقليات. اتهمته أنقرة بأنه "الذراع التركي" للملياردير الأمريكي جورج سوروس، الذي يُزعم أنه كان وراء التمردات في العديد من البلدان.

    انظر أيضا:

    الاتحاد الأوروبي: لا توجد أدلة كافية لإعادة احتجاز رجل الأعمال التركي كافالا
    الاتحاد الأوروبي يدعو أنقرة لإفراج عاجل عن كافالا ودميرتاش
    واشنطن تدعو تركيا للإفراج فورا عن رجل الأعمال المسجون عثمان كافالا
    أردوغان يعلن سفراء 10 دول أشخاصا غير مرغوب بهم في تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك