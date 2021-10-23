رئيس أركان الجيش الأفغاني السابق يجلس حزينا في مخيم اللاجئين بأمريكا... صور وفيديو

شارك رواد وسائل التواصل الاجتماعي في أفغانستان وعدد من وسائل الإعلام، صورا تُظهر الرئيس السابق لهيئة الأركان في الجيش الأفغاني، يجلس حزينا في مخيم للاجئين الأفغان داخل أمريكا.

وظهر الرئيس السابق لهيئة الأركان في الجيش الأفغاني، هيبة الله علي زي، الذي شغل المنصب خلال فترة حكم الرئيس السابق أشرف غني، وهو يجلس وحيدا تظهر عليه علامات الحزن في أحد شوارع المخيم.

هیبت‌الله علیزی یک هفته قبل از فروپاشی، به‌حیث رئیس ستاد ارتش گماشته شد. او گفت: " این جنگ را می‌بریم."

او حالا در کمپ مهاجران افغان در ویرجینیا است. سرخورده از یک شکست تلخ.

بسیاری از سربازان ارتش افعانستان به وطن و سرزمین شان تعهد داشتند، اما همه قربانی خیانت رهبری مملکت شدند. pic.twitter.com/B1BsVRPNfS — Mukhtar wafayee مختار وفایی (@Mukhtarwafayee) October 23, 2021

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورة علي زي، حيث شاركها الصحفي الأفغاني، مختار ويفاي، في تغريدة على صفحته في "تويتر"، وظهر علي زاي جالسا على قارعة الطريق شابكا يديه مع علامات واضحة على الإحباط.

وعلق الصحفي على الصورة قائلا: "تم تعيين هبة الله علي زي رئيسا للأركان قبل أسبوع من الانهيار. حينها قال؛ سننتصر في هذه الحرب".

هیبت‌الله علیزی، آخرین لوی درستیز حکومت اشرف غنی در کمپ مهاجرین شهر ویرجینیا امریکا.

این تصویر او عمق اندوه و درد یک فرمانده نظامی را بیان می‌کند که قربانی اعتماد و بازی های اشرف غنی فراری و دز.د شده است. pic.twitter.com/uyPhu0utou — Habib Azizi حبیب عزیزی (@HabibAzizi_02) October 23, 2021

وأضاف الصحفي: "وهو موجود حاليا في مخيم اللاجئين الأفغان في ولاية فرجينيا. محبط من هزيمة مريرة".

هیبت‌الله علیزی یک هفته قبل از فروپاشی، به‌حیث رئیس ستاد ارتش گماشته شد. او گفت طالبان و حتا پاکستان را شکست می دهیم و این جنگ را می‌بریم. اکنون او در کمپ مهاجران افغان در ویرجینیا امریکا به سر می برد. pic.twitter.com/4vKgmllDMI — Saleha Soadat (@SalehaSoadat) October 23, 2021

وتابع الصحفي الأفغاني قائلا: "كان العديد من الجنود الأفغان ملتزمين بوطنهم، لكنهم جميعا وقعوا ضحية خيانة قيادة البلاد".