مقتل 4 وإصابة 3 ضباط في مطاردة مثيرة وتبادل إطلاق النار مع عصابة بالمكسيك.. فيديو

وقال مسؤولون إن المطاردة كانت بالقرب من الحدود الشمالية للمكسيك وأسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد العصابة وأحد المارة.
وأضاف مسؤولون من ولاية تاموليباس الشمالية، إن الحادث بدأ مساء الجمعة في مدينة ماتاموروس الحدودية، عندما حاول ضباط من الجيش والشرطة إيقاف عدة سيارات مشبوهة.
أطلق أفراد العصابة النار على قوات الأمن وأقاموا 15 حاجزا في جميع أنحاء المدينة، وأضرموا النار في عدة سيارات.
🔴 #ÚltimaHora | Reportan bloqueos y balaceras en #Matamoros, #Tamaulipas.— Excélsior (@Excelsior) October 23, 2021
➡️ Más detalles: https://t.co/XrU1cdbYpZ pic.twitter.com/MKGKzU2Bfj
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من السيارات تنطلق مسرعة في شوارع المدينة مع إطلاق نار.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة ضباط أصيبوا بجروح خلال المواجهات التي كانت في مناطق متفرقة من مدينة تاماوليباس.
He girado instrucciones para que elementos de la @SSP_GobTam se concentren en #Matamoros para atender la situación de riesgo y en protección a la ciudadanía.— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 23, 2021
وأعلن حاكم الولاية فرانسيسكو غارسيا كابيزا دي فاكا، عبر حسابه على تويتر، أنه أمر قوات الأمن بزيادة عناصر الشرطة لمعالجة هذا الوضع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)