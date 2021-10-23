مقتل 4 وإصابة 3 ضباط في مطاردة مثيرة وتبادل إطلاق النار مع عصابة بالمكسيك.. فيديو

أسفرت عملية كر وفر مطاردات بالسيارات بين قوات الأمن وإحدى العصابات المكسيكية، اليوم السبت، عن مقتل 4 أشخاص.

وقال مسؤولون إن المطاردة كانت بالقرب من الحدود الشمالية للمكسيك وأسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد العصابة وأحد المارة.

وأضاف مسؤولون من ولاية تاموليباس الشمالية، إن الحادث بدأ مساء الجمعة في مدينة ماتاموروس الحدودية، عندما حاول ضباط من الجيش والشرطة إيقاف عدة سيارات مشبوهة.

أطلق أفراد العصابة النار على قوات الأمن وأقاموا 15 حاجزا في جميع أنحاء المدينة، وأضرموا النار في عدة سيارات.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من السيارات تنطلق مسرعة في شوارع المدينة مع إطلاق نار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة ضباط أصيبوا بجروح خلال المواجهات التي كانت في مناطق متفرقة من مدينة تاماوليباس.

He girado instrucciones para que elementos de la @SSP_GobTam se concentren en #Matamoros para atender la situación de riesgo y en protección a la ciudadanía. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 23, 2021

وأعلن حاكم الولاية فرانسيسكو غارسيا كابيزا دي فاكا، عبر حسابه على تويتر، أنه أمر قوات الأمن بزيادة عناصر الشرطة لمعالجة هذا الوضع.

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