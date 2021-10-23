مقتل وإصابة 9  أشخاص في انفجار قنبلة بالعاصمة الأوغندية.. فيديو

انفجرت قنبلة في العاصمة الأوغندية كمبالا، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

وأكد أسان كاسينغاي، المسؤول بالشرطة الأوغندية، أن الانفجار أودى بحياة شخصين على الأقل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار أو يعلم سببه.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في كومامبوجا وهي ضاحية على مشارف شرق العاصمة كمبالا، وفقا لرويترز.

Breaking News : Komamboga bomb explosion, Kampala Uganda https://t.co/S9RJyJoFGq Komamboga bombing - Komamboga explosions pic.twitter.com/3RYgnjOLwW — news45 (@6ix_45) October 23, 2021

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يتملكهم الذعر والارتباك وسط وميض الأضواء الزرقاء لعربات الشرطة.

وفي مقطع مصور آخر، ظهرت مجموعة من النساء مذعورات ويتحدثن إلى إحدى وسائل الإعلام عن الانفجار.

وانفجارات القنابل أمر نادر الحدوث في أوغندا التي تقع في شرق القارة الأفريقية.

*EXPLOSION! Two reported dead several injured in Kampala explosion this evening at Digida pork joint in Komamboga. MAY THEIR SOULS REST IN PEACE!* pic.twitter.com/R5qq8d8hcJ — 🇺🇬RODGERS AKWESIGA🇺🇬 (@akwesiga23) October 23, 2021

كانت العاصمة كمبالا قد تعرضت لهجوم من حركة الشباب الإسلامية الإرهابية عام 2010 خلف عشرات القتلى. وقالت الحركة إنها نفذت الهجوم عقابا لأوغندا على قيامها بنشر قوات في الصومال.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.