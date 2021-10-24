أوباما يحذر سكان فرجينيا من فوضى عصر ترامب لحثهم على انتخاب حاكم ديمقراطي

أشعل الرئيس الأمريكي، الأسبق باراك أوباما، يوم السبت، حماس الناخبين خلال تجمع انتخابي في فيرجينيا، لحثهم على إعادة انتخاب تيري مكوليف حاكما للولاية.

ويعد السباق الانتخابي في الولاية بين مكوليف (64 عاما) والجمهوري جلين يونجكين (54 عاما)، مؤشرا على التوجه السياسي للبلاد وانعكاس لقيمها.

يأتي ذلك التجمع الانتخابي قبل عشرة أيام فقط من الانتخابات التي تجرى في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تحظى بمراقبة عن كثب وتتقارب فيها فرص المرشحين.

ويُعتبر السباق مقياسا لتوجه البلاد في انتخابات التجديد النصفي في 2022، والتي ستحدد الحزب الذي يسيطر على الكونغرس، وبمثابة استفتاء على رئاسة الديمقراطي جو بايدن.

وقال أوباما للمتجمعين إن انتخابات فرجينيا تمثل "نقطة تحول" وطنية، إذ يمكن للأمريكيين إما أن يصبحوا محاصرين بشكل أكبر في السياسات الانقسامية التي اتسمت بها رئاسة الجمهوري دونالد ترامب والتي بلغت ذروتها في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير كانون الثاني، أو "التعاون" من أجل "حل المشاكل الكبيرة".

وأضاف أوباما

"أعتقد أنكم هنا في فرجينيا ستظهرون لسائر البلاد والعالم أننا لن ننغمس في أسوأ نزواتنا... لن نعود إلى الفوضى التي تسببت في الكثير من الضرر. سنمضي قدما مع أشخاص مثل تيري يقودون المسيرة".

وقال مكوليف، الذي كان حاكما للولاية من 2014 إلى 2018، للحشد إنه من المهم للغاية الاستمرار حتى النهاية في الانتخابات، إذ يحمل الاقتراع العديد من القضايا الرئيسية.

وأضاف، "هذه الانتخابات تكرس للفصل التالي لفرجينيا ولبلدنا... إنها ترتبط بإخراجنا من هذه الجائحة والحفاظ على قوة اقتصادنا وحماية حقوق الناخبين وحماية الحقوق في الإجهاض وأكثر من ذلك بكثير".

وتظهر استطلاعات الرأي أن فرص مكوليف (64 عاما) والجمهوري جلين يونجكين (54 عاما) متقاربة. وخلص استطلاع رأي أجرته جامعة مونماوث هذا الأسبوع أن يونجكين اقترب من المركز المتقدم لمكوليف بفارق خمس نقاط منذ سبتمبر/أيلول من خلال كسب تأييد ناخبين مستقلين ونساء.

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