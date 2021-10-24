خفر السواحل الكندي يعلن احتراق سفينة وانبعاث غازات سامة منها

أعلن خفر السواحل الكندي احتراق إحدى السفن وإجلاء طاقمها، مؤكدا أن غازات سامة تنبعث منها قبالة سواحل البلاد.

وحسب ما كتب استيفن أندرو من خفر السواحل الكندي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإنهم تلقوا مكالمة في حوالي الساعة 11 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم السبت بشأن حريق اندلع في اثنتين من الحاويات المتضررة على متن سفينة الحاويات "زيم كينغستون".

And finally #yyj Fire Chief Says The vessel is stable and secure at this time.•The risk to the public remains low at this time. Should the situation change over night Chief will be sure to provide updates as required. — Stephen Andrew (@Stephen_Andrew) October 24, 2021

وأوضح أنهم قاموا بالتعاون مع مركز تنسيق الإنقاذ المشترك (جيه آر سي سي) في بريتش كولومبيا بإجلاء أفراد طاقم سفينة قبالة فيكتوريا، لافتين إلى فقدان السفينة 40 حاوية بسبب الحريق.

ووفقًا لمتحدث باسم (جيه آر سي سي)، فقد تم إحضار 16 من أفراد الطاقم إلى "اوجدين بوينت بير" في فيكتوريا، في حين ظل خمسة من أفراد الطاقم على متن السفينة حتى ليلة السبت.

وقال خفر السواحل إن زيم كينجستون يحمل أكثر من 52 ألف كيلوجرام من الزانثات، بما في ذلك أميلكسانثات البوتاسيوم، الموجودة في حاويتين مشتعلتين على متن السفينة.

#yyj Fire Chief adds Additional resources have been contracted to assist with fire suppression, hazardous material containment and disposal, and environmental preservation. The bulk of these resources are expected to begin operation tomorrow during daylight hours…/4 — Stephen Andrew (@Stephen_Andrew) October 24, 2021

وقالت ميشيل إمبو مستشارة اتصالات خفر السواحل الكندية لـ "سي بي سي نيوز"، إن "خفر السواحل الكندي لم يتلق أي تقارير عن أي إصابات"، لافتة إلى أنه من غير الواضح سبب الحريق، لكن هناك قارب نجاة من محطة فكتوريا التابعة لخفر السواحل بالقرب من زيم كينغستون ليكون بمثابة سفينة أمان.

وأكد ستيفن أندرو أن رئيس الإطفاء أخبره أن الخطر على الصحة العامة من الحريق "منخفض للغاية".

UPDATE-Ship on fire off #victoriaBC. Our Fire Chief reports the risk to public health at this time is extremely low. Should the situation deteriorate, the city is prepared to initiate public alert messaging. — Stephen Andrew (@Stephen_Andrew) October 24, 2021

وأوضح أنه "في حالة تدهور الوضع، فإن المدينة مستعدة لبدء رسائل تنبيه عامة".

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