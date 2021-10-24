الأمم المتحدة تحتفل بعيد تأسيسها الـ76

يتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، من كل عام، ويصادف هذا اليوم الذكرى السنوية لليوم الذي دخل فيه ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في عام 1945.

تعتبر الأمم المتحدة منظمة دولية تهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية بين الدول، وتلعب المنظمة دورًا مهمًا في تحقيق التعاون الدولي وكونها مركزًا لتنسيق أعمال الدول، بحسب ما ذكرت صحيفة "timesnownews".

للأمم المتحدة ستة أجهزة، بينما يقع مقر الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأمانة العامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يقع مقر المحكمة السادسة، وهي محكمة العدل الدولية، في لاهاي بهولندا.

في وقت إنشائها، كان عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 51 دولة. وتضم حاليا 193 دولة عضوا.

احتفالات يوم الأمم المتحدة

عادة ما يتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة بحفل موسيقي يقام في قاعة الجمعية العامة للمنظمة، في المقر في نيويورك. هذا العام، حفل يوم الأمم المتحدة سيتم بتنسيق مختلط، مع عروض حية ومسجلة مسبقًا.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس إنه قبل 76 عامًا، تم إنشاء الأمم المتحدة باعتبارها "وسيلة أمل لعالم يخرج من ظل الصراع الكارثي، واليوم يحمل رجال ونساء الأمم المتحدة هذا الأمل إلى الأمام في جميع أنحاء العالم".

سيحتفل "إكسبو 2020 دبي" بيوم الأمم المتحدة بيوم شرف مع مجموعة متنوعة من الفعاليات الرسمية في 24 أكتوبر.