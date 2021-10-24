الرئيس الأوغندي عبر تويتر: حادث الأمس عمل إرهابي... "على ما يبدو"

قال الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، إن الانفجار الذي وقع مساء أمس السبت في كمبالا يبدو أنه عمل إرهابي.

وحسب ما نشره موسيفيني اليوم الأحد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال: "لقد تم إعلامي بحادث التفجير في منطقة كواتا، كومامبوجا"، مؤكدا أن "المعلومات التي لدي هي أن 3 أشخاص جاؤوا وتركوا طردًا في "كافيرا" انفجر لاحقًا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين".

I have been briefed on the bomb incident in Kwata zone, Komamboga. The Information I have is that 3 people came and left a package in kaveera which later on exploded, killing 1 person and injuring 5 others.

It seems to be a terrorist act but we shall get the perpetrators. — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) October 24, 2021

وفي تحليله لأسباب هذا الانفجار قال موسيفيني: "يبدو أنه عمل إرهابي لكننا سنقضي على مرتكبيه".

وأوضح الرئيس الأوغندي أن السلطات تباشر التحقيق قائلا: "متخصصو الشرطة على الأرض يحققون في الحادث برمته، وسوف يقدمون لنا المزيد من المعلومات في وقت لاحق، كما سيقدمون إرشادات بشأن يقظة الجمهور في التعامل مع هؤلاء الإرهابيين المحتملين".

The Police Specialists are on the ground investigating the whole incident. They will give us more information later. They will also give guidelines on vigilance by the Public dealing with these possible terrorists. — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) October 24, 2021

وخاطب الرئيس الأوغندي شعبه قائلا: "لا ينبغي أن تخافوا، سنهزم هذا الإجرام كما هزمنا كل الجرائم الأخرى التي ارتكبتها الخنازير التي لا تحترم الحياة".

The public should not fear, we shall defeat this criminality like we have defeated all the other criminality committed by the pigs who don't respect life. — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) October 24, 2021

يشار إلى أن انفجارا كان قد وقع مساء أمس السبت في العاصمة الأوغندية كمبالا، وأسفر، حسب وسائل إعلام رسمية، عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك