إعادة التيار الكهربائي إلى كابول وعدة مقاطعات في أفغانستان

أعلنت مؤسسة الطاقة الحكومية الأفغانية، عن إعادة إمدادات الكهرباء إلى العاصمة كابول وعدة مقاطعات أخرى في أفغانستان، والتي كانت قد انقطعت قبل أيام قليلة بسبب انفجار.

وقالت مؤسسة الطاقة "يوم الخميس الماضي تركت كابول والعديد من المقاطعات الأفغانية دون كهرباء بسبب انفجار في محطة كهرباء شمال غرب المدينة".

وأعلن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) - ولاية خراسان، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف خط كهرباء وأغرق العاصمة كابول في الظلام ليل الخميس.

ومع انقطاع التيار الكهربائي الخميس نحو الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، غرقت كابل وسكانها الذين يتخطى عددهم 4.5 ملايين نسمة في العتمة، وتم تشغيل المولدات الخاصة في المؤسسات التجارية والأحياء الميسورة.

وخلال النزاع الذي استمر 20 عاما بين "طالبان" (المحظورة في روسيا) والحكومة الأفغانية، غالبا ما عمد مقاتلو الحركة إلى مهاجمة البنى التحتية للكهرباء.

وتنتج أفغانستان 25 بالمئة فقط من احتياجاتها من الكهرباء وتعرضت خطوط نقل الكهرباء من أوزبكستان للهجمات مرارا، ما أجبر السكان على الاعتماد على مولدات كهرباء باهظة الثمن تعمل بوقود الديزل.