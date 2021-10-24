الصين تؤجل إقامة ماراثون في مدينة ووهان بسبب كورونا

أجلت مدينة ووهان الصينية إقامة سباق ماراثون كان من المقرر أن يقام على أرضها اليوم الأحد، وذلك مع تزايد المخاوف من عودة ظهور فيروس كورونا في الصين قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العام المقبل.

وأبلغت الصين، اليوم الأحد، عن 26 إصابة محلية جديدة بـ(كوفيد-19)، وذلك مع ما يزيد قليلا على 100 يوم حتى بداية الألعاب الأولمبية، بحسب صحيفة "جابان تايمز" اليابانية.

وتسابق السلطات الصينية لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا، من خلال الاختبارات الجماعية للسكان وعمليات الإغلاق المستهدفة.

لكن مع ارتفاع عدد الإصابات، قال منظمو ماراثون ووهان في بيان صدر أواخر الأسبوع الماضي إنهم سيؤجلون حدث اليوم الأحد في المدينة بوسط الصين "لمنع خطر انتشار الوباء".

وكان من المتوقع أن يشارك في ماراثون مدينة ووهان الصينية 26 ألف مشارك.

وفي الوقت الذي تكافح فيه الصين أحدث ارتفاع في إصابات فيروس كورونا، أعلنت سلطاتها، اليوم الأحد، تعليق المجموعات السياحية عبر المقاطعات في 5 مناطق تم فيها اكتشاف حالات إصابة، بما في ذلك بكين.

وقالت السلطات إن بعض المدن بما في ذلك لانتشو عاصمة مقاطعة قانسو وأجزاء من منغوليا الداخلية، أوقفت أيضا خدمات الحافلات وسيارات الأجرة.

وتأتي التأجيلات وتعليق الخدمات في الوقت الذي ستحتفل فيه بكين يوم الأربعاء المقبل بمرور 100 يوم على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقرر افتتاحها في 4 فبراير/ شباط 2022.

وقبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بدأت بكين في تقديم لقاحات معززة لسكانها ضد فيروس كورونا.

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