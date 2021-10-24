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    التلاميذ في اليوم الأول من العام الدراسي في مدينة ووهان، الصين 1 سبتمبر 2020

    الصين تؤجل إقامة ماراثون في مدينة ووهان بسبب كورونا

    © AFP 2021 / STR
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    أجلت مدينة ووهان الصينية إقامة سباق ماراثون كان من المقرر أن يقام على أرضها اليوم الأحد، وذلك مع تزايد المخاوف من عودة ظهور فيروس كورونا في الصين قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العام المقبل.

    وأبلغت الصين، اليوم الأحد، عن 26 إصابة محلية جديدة بـ(كوفيد-19)، وذلك مع ما يزيد قليلا على 100 يوم حتى بداية الألعاب الأولمبية، بحسب صحيفة "جابان تايمز" اليابانية.

    عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا، الصين أبريل 2020
    © AP Photo / Ng Han Guan
    الصين تختبر عينات دم من ووهان لاكتشاف أصل كورونا
    وتسابق السلطات الصينية لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا، من خلال الاختبارات الجماعية للسكان وعمليات الإغلاق المستهدفة.

    لكن مع ارتفاع عدد الإصابات، قال منظمو ماراثون ووهان في بيان صدر أواخر الأسبوع الماضي إنهم سيؤجلون حدث اليوم الأحد في المدينة بوسط الصين "لمنع خطر انتشار الوباء".

    وكان من المتوقع أن يشارك في ماراثون مدينة ووهان الصينية 26 ألف مشارك.

    وفي الوقت الذي تكافح فيه الصين أحدث ارتفاع في إصابات فيروس كورونا، أعلنت سلطاتها، اليوم الأحد، تعليق المجموعات السياحية عبر المقاطعات في 5 مناطق تم فيها اكتشاف حالات إصابة، بما في ذلك بكين.

    وقالت السلطات إن بعض المدن بما في ذلك لانتشو عاصمة مقاطعة قانسو وأجزاء من منغوليا الداخلية، أوقفت أيضا خدمات الحافلات وسيارات الأجرة.

    وتأتي التأجيلات وتعليق الخدمات في الوقت الذي ستحتفل فيه بكين يوم الأربعاء المقبل بمرور 100 يوم على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقرر افتتاحها في 4 فبراير/ شباط 2022.

    وقبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بدأت بكين في تقديم لقاحات معززة لسكانها ضد فيروس كورونا.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الصين, أخبار العالم الآن
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