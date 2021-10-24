حكومة طالبان تدفع للموظفين القمح بدل المال لمكافحة الجوع والبطالة

أطلقت الحكومة الأفغانية التي تشكلها حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، برنامجا لمكافحة الجوع والبطالة، اليوم الأحد، حيث عرضت على آلاف الأشخاص العمل مقابل القمح.

وقال المتحدث باسم الحركة في مؤتمر صحفي جنوبي كابول، إن البرنامج سينتشر عبر البلدات والمدن الرئيسية في أفغانستان ويستفيد منه 40 ألف رجل في العاصمة فقط.

وأضاف المتحدث ذبيح الله مجاهد أن هذه خطوة مهمة لمحاربة البطالة، مؤكدا أنه على العمال أن "يعملوا بجد"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

أفغانستان - التي تعاني بالفعل من الفقر والجفاف وانقطاع التيار الكهربائي وتدهور النظام الاقتصادي - تواجه الآن بداية ما قد يكون شتاء قاسيا.

وبموجب البرنامج الجديد لن تدفع الأموال للعمال نظير العمل الذي تبنته حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، ويستهدف المخطط الأشخاص العاطلين عن العمل حاليا والأكثر عرضة لخطر المجاعة خلال فصل الشتاء.

يستمر البرنامج لمدة شهرين، ويهدف إلى توزيع 11.6 ألف طن من القمح في العاصمة فقط، ونحو 55 ألف طن في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك هرات وجلال أباد وقندهار ومزار الشريف وبول إي خومري.

ويشمل البرنامج وظائف في كابول في حفر قنوات المياه ومدرجات استجماع المياه من الثلوج في التلال لمكافحة الجفاف.

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