مخاوف صينية من تفش جديد لفيروس كورونا على أراضيها

قال مسؤول في قطاع الصحة الصيني اليوم الأحد، إن أحدث تفش لفيروس كورونا سيزداد انتشارا على الأرجح بينما حثت السلطات الأقاليم جميعها على تعزيز المراقبة ودعت إلى تقليل السفر عبر الأقاليم.

واحتوت الصين إلى حد بعيد الفيروس لكنها عازمة على القضاء على أي بؤر تفش محلية متفرقة، خاصة قبيل الأولمبياد الشتوي 2022 في فبراير شباط.

وتأكد انتقال أكثر من 100 إصابة محليا خلال الأسبوع الماضي في أنحاء 11 منطقة إقليمية، مع ارتباط معظمها بثلاثة عشر مجموعة سياحية مختلفة.

قال مي فينغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية للصحفيين اليوم الأحد إن ثمة خطرا متزايدا لاتساع رقعة التفشي بفعل "عوامل موسمية"، وفقا لـ "رويترز".

وذكر وو ليانغ يو نائب رئيس اللجنة إن التفشي الحالي سببه السلالة دلتا شديدة العدوى، مضيفا أن عمليات التتبع أظهرت أن مصدره مختلف عن تفش سابق، ومشيرا إلى أن الحالات الجديدة انتقلت من مصدر جديد من الخارج.

ومنعت السلطات وكالات السفر من ترتيب رحلات عبر أقاليم تشمل مناطق تنطوي على مخاطر مرتفعة للإصابة بالفيروس، وعلقت على مستوى البلاد بعض خدمات السفر التي تربط بين مقاصد سياحية متعددة.

وقالت العاصمة بكين إنها ستفرض قيودا شديدة على السفر إليها من مقاطعات بها ولو حالة إصابة واحدة.