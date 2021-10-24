دراسة تكشف أسوأ 10 ولايات أمريكية من ناحية المعيشة

نشرت شبكة "سي إن بي سي" دراسة عن "أفضل الولايات الأمريكية للأعمال"، حيث اعتمدت على مقياس السماح بالعمل عن بعد، الخاصة بالظرف الحالي لوباء كوفيد-19، جنبًا إلى جنب مع مقاييس جودة الحياة الأساسية مثل معدلات الجريمة والجودة البيئية.

وتحتل ولاية إنديانا المركز العاشر، وتحتل المرتبة 48 في نصيب الفرد من تمويل الصحة العامة، وفقًا لمؤسسة الصحة المتحدة ، حيث أنفقت 55 دولارًا للفرد في عام 2020. نقاط القوة: موارد المستشفيات، نقاط الضعف: تمويل الصحة العامة، حقوق التصويت، الشمولية، وجودة الهواء.

9. لويزيانا: وهي الولاية الأقل صحة في أمريكا، حيث ترتفع معدلات السمنة والتدخين والوفاة المبكرة، والتي من المحتمل أن تتفاقم بسبب أعلى معدل فقر في البلاد عند مستوى 19%.

ونقاط قوتها موارد المستشفيات، أما نقاط الضعف: الصحة، الجريمة، التطعيمات، حقوق التصويت.

8. أركنساس: نقاط القوة: جودة الهواء، موارد المستشفى، نقاط الضعف: حقوق التصويت، الشمولية، الصحة، الجريمة

7. ألاباما: تعاني هذه الولاية من مشاكل صحية خطيرة تتجاوز كوفيد، مع أحد أعلى معدلات الوفيات المبكرة في البلاد، وثاني أعلى معدل لأمراض القلب والأوعية الدموية، وثالث أعلى معدل لمرض السكري.

نقاط القوة: جودة الهواء ، تمويل الصحة العامة ، موارد المستشفيات، أما نقاط الضعف: تطعيمات كوفيد ، الشمولية ، الصحة ، الجريمة

6. جورجيا: نقاط القوة: جودة الهواء، وتتمثل نقاط الضعف بتطعيمات كوفيد، حقوق التصويت، موارد المستشفى.

5. تينيسي: تتمثل نقاط القوة بموارد المستشفيات، أما نقاط الضعف فهي، الجريمة، وتطعيمات كوفيد.

4 و3. ميزوري ونيفادا: تقاسمت الولايتان نفس مرتبة السمعة السيئة، فنقاط القوة لميزوري هي: موارد المستشفى، أما نقاط الضعف: حقوق التصويت، الجريمة، تمويل الصحة العامة.

وتتمتع نيفادا بحقوق التصويت، أما نقاط ضعفها فهي تمويل الصحة العامة، وموارد المستشفيات، وجودة الهواء.

2. تكساس: رغم كل قوتها كمكان لممارسة الأعمال التجارية، تواصل تكساس محاولة التفوق على نفسها عندما يتعلق الأمر بالقوانين والسياسات التي يُنظر إليها على أنها إقصائية.

وتعد موارد المستشفى أهم نقاط قوتها، أما نقاط الضعف: الصحة، حقوق التصويت، تمويل الصحة العامة.

1. أريزونا: احتلت أريزونا المرتبى الأولى كأسوأ الولايات من حيث المعيشة، رغم توافر الجمال الطبيعي في ولاية "جراند كانيون".

وسجلت ولاية أريزونا نتائج ضعيفة في جميع المقاييس، حيث لم تسجل أي نقاط قوة لمصلحتها، أما نقاط الضعف: جودة الهواء، تمويل الصحة العامة، الجريمة.