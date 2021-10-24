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    الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني

    إيران توجه نصيحة إلى إسرائيل قبل "الرد المدمر"

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    وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، "نصيحة إلى إسرائيل قبل رد إيران المدمر عليها".

    وقال شمخاني، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "بدلا من تخصيص ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار للشرور ضد إيران، يجب على النظام الصهيوني التركيز على توفير عشرات الآلاف من المليارات من الدولارات في الميزانية لإصلاح الأضرار الناجمة عن رد إيران المدمر".

    وكانت السلطات الإيرانية، وجهت رسالة إلى مجلس اللأمن الدولي، محذرة إسرائيل من أي مغامرة محتملة أو خطأ في الحسابات ضد طهران، بما في ذلك برنامجها النووي.

    وأشار مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في رسالته، إلى تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن "الخطط العملانية ضد البرنامج النووي الإيراني يجري تطويرها، وأن العمليات ستستمر لتدمير قدرات إيران في مختلف المجالات وفي أي وقت كان".

    كما أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي فدوي، أن الولايات المتحدة لم تستطع أن تركع إيران. ونقلت قناة المسيرة، عن الأدميرال علي فدوي، وصفه تصريحات رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، بشأن تدمير قدرات إيران بأنها مجرد هراء.

    وأضاف الأدميرال فدوي واصفا أمريكا بأنها تشكل "رأس الشياطين" ولم تستطع إركاع بلاده طوال 42 عاما مضت، ولن تستطيع، مستنكرا مجيء إسرائيل لتتحدث عن تدمير قدرات إيران.

    وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قال إن قواته العسكرية تواصل العمليات لتدمير القدرات النووية الإيرانية، في أي زمان ومكان، مؤكدا مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية لتدمير القدرات الإيرانية على الجبهات كافة، خاصة المشروع النووي الإيراني، على حد قوله.

    وشدد الجنرال أفيف كوخافي على أن الجيش الإسرائيلي ملتزم بتقديم رد عسكري قوي في الوقت المناسب ضد برنامج إيران النووي، مشيرا إلى أن كل الأجهزة الاستخباراتية في بلاده تشترك في هذا الأمر، وأن إسرائيل امتلكت، مؤخرا، معلومات مهمة واستراتيجية جيدة، تمكنها في المستقبل من مواجهة النووي الإيراني.

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