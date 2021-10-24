البرلمان التركي يناقش طلبا من أردوغان بشأن إرسال قوات إلى سوريا والعراق ولبنان

خصص البرلمان التركي، الثلاثاء المقبل، جلسته العامة لمناقشة مذكرة رئاسية لتمديد تفويض الحكومة في إرسال قوات لإجراء عمليات عسكرية في الخارج.

وأفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، بأن البرلمان يناقش في جلسته العمومية الثلاثاء مذكرتين بشأن إرسال قوات إلى الخارج؛ الأولى لتمديد تفويض الحكومة بشأن إرسال قوات إلى كل من سوريا والعراق.

المذكرة الثانية لتمديد مهام القوات التركية المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل".

ولفتت الوكالة إلى أن الرئاسة التركية قدمت، الأربعاء الماضي، مذكرة إلى البرلمان، "لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021".

وأشارت الوكالة إلى أن "المذكرة المذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أكدت أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر".

وفي اليوم ذاته، الأربعاء الماضي، قدمت الرئاسة مذكرة للبرلمان لتمديد مهام عمل القوات المسلحة التركية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام الأممية في لبنان "يونيفيل" لعام آخر اعتبارا من 31 أكتوبر الجاري.

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