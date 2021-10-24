اندلاع حريق بسفينة إسرائيلية تحمل موادا خطرة في كندا... فيديو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن اندلاع حريق في سفينة شحن تابعة لشركة "زيم" الإسرائيلية كانت تحمل العديد من الحاويات التي تحتوي على مواد كيماوية، قبالة سواحل كولومبيا البريطانية في كندا.

وقالت قناة "كان" الإسرايلية الرسمية إن حوالي أربعين حاوية سقطت في البحر جراء الحريق الذي اندلع فجر اليوم الأحد.

وأضافت: "يتعامل خفر السواحل الكندي والأمريكي، جنبا إلى جنب مع قوات الإطفاء والإنقاذ المحلية، مع الحريق وعواقبه البيئية".

وتم إجلاء ستة عشرة من أفراد الطاقم على متن السفينة، وظل خمسة آخرون على متنها لمكافحة الحريق.

ספינת מטען של חברת "צים" שנשאה עליה כימיקלים מסוכנים עלתה באש מול חופי קנדה. 40 מכולות מהספינה נפלו לים. צוות הספינה פונה מהסיפון, מלבד כמה עובדים שנשארו להיאבק באש@itamargalit

(צילום: GlobalBC) pic.twitter.com/Ip8sTvKzUi — כאן חדשות (@kann_news) October 24, 2021

وقالت شركة شحن تدعى DANAOS، كانت حاويتاها على متن السفينة واشتعلت فيها النيران، إن الحريق لم يخلف إصابات.

ولم توضح القناة الإسرائيلية أسباب الحريق حتى الآن.

وبحسب تقارير إعلامية في إسرائيل، فإن السفينة "زيم كينغستون" أبحرت من كوريا الجنوبية إلى كندا عندما أبلغت السفينة قرب نهاية الرحلة أنها علقت في مياه عاصفة.

وفقا لتقرير صدر عن خفر السواحل في كندا، هناك حاليا 10 حاويات تحترق على متن السفينة، لكن السفينة نفسها ليست مشتعلة. واحتوت الشحنة على متن السفينة على مواد خطرة يمكن أن تسبب أضرارا بيئية.

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك