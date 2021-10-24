أفغانستان... مقتل 17 شخصا بينهم أطفال في اشتباكات وقعت بولاية هرات شمال غربي البلاد

قتل 17 شخصا في اشتباكات وقعت بولاية هرات بين حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، ومجموعة مسلحة اختطفت عدة أشخاص، شمال غربي أفغانستان.

كابول - سبوتنيك. وقال مصدر في مستشفى هرات المدني لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد إنه "تم نقل 17 جثة إلى المستشفى من منطقة الاشتباكات في ولاية هرات اليوم".

وأضاف أنه "بين الجثث 7 أطفال و3 نساء، و7 رجال تم نقلهم جميعا إلى مستشفى هرات اليوم وجميعهم قتلوا بالرصاص".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان المؤقتة، سعيد خوستي، أكد في تغريدة أن "3 من الخاطفين قتلوا في اشتباكات مع طالبان في المنطقة 15 بولاية هرات".

وأوضح أن "الاشتباكات بدأت في حوالي الساعة 12 ظهرا [بالتوقيت المحلي الأفغاني]، واستمرت حتى الساعة 2 ظهرا [بالتوقيت المحلي]".

وكانت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف آب/أغسطس الماضي، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.

وأعلن الرئيس غني، بوقت سابق، أنه "قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة"، فيما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها استضافته لأسباب إنسانية.