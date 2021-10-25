22 مليون أفغاني مهددون بالمجاعة في الشتاء

كشفت هيئات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن أكثر من 22 مليون مواطن أفغاني مهددون بالمجاعة خلال فصل الشتاء المقبل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أنه خلال الشتاء سيضطر ملايين المواطنين للاختيار بين الهجرة والمجاعة.

ودعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إلى زيادة المساعدات الإنسانية حتى يصبح من الممكن إنقاذ حياة الشعب الأفغاني.

ووصف بيزلي في بيان الأزمة الإنسانية التي تعاني منها أفغانستان حاليا بأنها من بين أسوأ الأزمات في العالم، مشيرا إلى انهيار الأمن الغذائي في البلد الفقير.

وقال مسؤولون إن هذه الأزمة أكبر من الأزمات التي يعاني منها المواطنون في اليمن أو سوريا، مؤكدين أن انعدام للأمن الغذائي الطارئ هناك أسوأ من أي مكان في العالم باستثناء جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وذكر بيان لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مواطنا أفغانيا من كل اثنين يعاني من "أزمة" من "المستوى الثالث" أو يواجه نقصا "طارئا" في الغذاء من "المستوى الرابع"، وهو درجة أدنى من المجاعة.

وكانت حركة طالبان أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار.

لكن حكومة طالبان لا تزال تواجه عقوبات دولية وهجمات دامية ينفذها تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا) بينما تسبب تغير المناخ في زيادة الجفاف وجعله أكثر تكرارا في البلاد.

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