آبي أحمد: لا عقبات ستمنعنا من تحقيق هدف بناء إثيوبيا أكثر تماسكا وازدهارا

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، أن العقبات لم تمنعه من تحقيق هدف بناء إثيوبيا أكثر تماسكا وازدهارا.

وكتب باللغة الأمهرية عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "العوائق والإغراءات لن تجعل إثيوبيا تتعثر، وإنما هي بمثابة جسور عبور"، ضاربا مثالا بأنه "تم التوصل إلى الاكتشافات الرئيسية في العالم والتقنيات المبتكرة وحلول المشكلات خلال فترات الاختبار"، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.

ዕንቅፋትና ፈተናዎቻችን አሰናክለው አያስቀሩንም። እንዲያውም የመሸጋገሪያ ድልድዮች ሆነው ያገለግሉናል። ዓለማችን ላይ ቁልፍ ግኝቶች የተገኙት፣ አስደማሚ ቴክኖሎጂዎች የተሠሩትና ችግር ፈቺ መፍትሔዎች የተፈጠሩት በፈተና ጊዜ ነው። 1/3 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) October 25, 2021

وكتب أن "تاريخ العديد من الدول يعلم إثيوبيا أن هذا ليس وقتا للتجربة فحسب، بل هو أيضا وقت مثابرة لأولئك الذين يسعون جاهدين لتحويل العقبات إلى فرص".

በፈተና ጊዜ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ዕንቅፋትን ወደ ዕድል ለመለወጥ በሚነሡ ብርቱዎች ትጋት እንደሆነ የብዙ ሀገራት የሥልጣኔ ታሪክ ያስተምረናል። ሁላችንም ተረባርበን ይኼንን ወቅት ለመልካም ለውጥ ከተጠቀምንበት ያለ ጥርጥር መጪው ዘመን 2/3 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) October 25, 2021

وأكد أنه "إذا عملنا جميعا معا واستخدمنا هذا الوقت لبذل الخير ، فإنه من دونشك أن المستقبل سيكون وقت ازدهار شامل لإثيوبيا".

ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ብልጽግና እውን የሚሆንበት ጊዜ ነው። በምድር በሰማይ ብለን፣ ኃይላችንን አስተባብረን፣ ክፍተታችንን ሞልተን፣ ለአንድ ዓላማ ተሰልፈን፣ በኢትዮጵያ ጠላቶች ፍጻሜ ላይ የኢትዮጵያን ብልጽግና እናበሥራለን። 3/3 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) October 25, 2021

وفي تغريدة أخرى له، يرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في تغريداته اليوم أنه "من الممكن بناء ازدهار إثيوبيا وإنهاء أعدائها من خلال تعبئة الموارد المتاحة وتضييق ثغراتنا، والوقوف في انسجام تام من أجل هدف واحد".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إثيوبيا عبر سبوتنيك