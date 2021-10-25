تسجيل
12:20 GMT25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    القمة التي جمعت الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الجمعة، 27 أبريل/نيسان 2018

    رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بمواصلة السعي لتعزيز السلام مع جارته الشمالية حتى نهاية ولايته

    © AP Photo / Korea Summit Press Pool
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103194/38/1031943831_0:397:2229:1651_1200x675_80_0_0_28b66a45f8c34fe2d54356c4720b64a0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202110251050528450-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87/

    تعهد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، اليوم الاثنين، أنه سيواصل السعي لتعزيز السلام مع جارته، كوريا الشمالية، من خلال الحوار حتى نهاية فترة ولايته في شهر مايو/ أيار 2022.

    وأكد مون في خطابه الأخير بالبرلمان أنه "سيبذل الجهود حتى النهاية للمساعدة في إقامة نظام جديد للسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والدبلوماسية"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

    مدمرة صينية
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    كوريا الشمالية تتهم واشنطن بزيادة التوتر في المنطقة عبر "التحريض على استقلال تايوان"
    وأشاد مون بنفسه لكونه مهد الطريق لعملية سلام في شبه الجزيرة الكورية، من خلال عقد 3 قمم مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وكذلك المساعدة في ترتيب أول قمة بين بيونغ يانغ وأمريكا على الإطلاق، والتي عقدت في عام 2018 بين قمة بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

    لكن أقر رئيس كوريا الجنوبية في خطابه أن دفعه من أجل السلام من خلال الحوار لا يزال "غير مكتمل".

    وجاءت تصريحات مون في خطابه الأخير بالبرلمان، اليوم الاثنين، بعد اختبار كوريا الشمالية مؤخرا أنظمة أسلحة، هي في الغالب أسلحة قصيرة ومتوسطة المدى.

    وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، صاروخا باليستيا من غواصة، في أهم تجربة أسلحة لها منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

    وكان مون جيه-إن قام بجولات مكوكية بين كوريا الجنوبية وواشنطن للمساعدة في تسهيل الدبلوماسية النووية المتوقفة الآن بين البلدين، ولكن انقلبت بيونغ يانغ ضد مون بعد انهيار دبلوماسيتها مع واشنطن في أوائل عام 2019، وسط مشاحنات بشأن فرض العقوبات بسبب البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    الحرارة تنخفض 16 درجة في كوريا الجنوبية خلال ساعات... شتاء تاريخي
    خريف وردي... تفتح أزهار"عشب الغزلان" في كوريا الجنوبية
    الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة الساحل الشرقي
    ما هي مواصفات الطائرة الهجومية التي حلق بها رئيس كوريا الجنوبية؟
    كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي خاص بها... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    الرئيس الأمريكي جو بايدن, أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جمل يقف بجانب تركيب فني على شكل يدين، للفنان الإيطالي لورينزو كوين بعنوان معا، يواجه الأهرامات في الجيزة، مصر 23 أكتوبر 2021.
    للمرة الأولى منذ 4500 عام... معرض "الأبد هو الآن" في الجيزة
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك