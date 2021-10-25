إثيوبيا تجدد تأكيدها على عدم تدخل الجهات الخارجية في شؤون السودان الداخلية

علقت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الاثنين، على الأحداث العاصفة التي شهدتها السودان، وأبرزها اختطاف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بحسب مكتبه، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها أن "حكومة إثيوبيا تتابع عن كثب التطورات في السودان، وذلك ينبع بشكل خاص من الروابط الأخوية القوية التي كانت قائمة بين شعبيهما منذ قرون".

بعد ذلك، لفتت الوزارة إلى أن الحكومة الإثيوبية لعبت دورا هاما في التوسط بنجاح في تشكيل حكومة ائتلافية تتألف من عنصريها المدني والعسكري، واعتماد الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ولذلك فإن حكومة إثيوبيا تدعو جميع الأطراف إلى الهدوء ووقف التصعيد في السودان، وبذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء هذه الأزمة سلميا".

وتابع البيان: "وفي هذا الصدد، تؤيد حكومة إثيوبيا بالكامل استكمال انتقال السودان إلى الديمقراطية، واحترام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية".

وأضاف: "تؤكد إثيوبيا من جديد ضرورة احترام التطلعات السيادية لشعب السودان وعدم تدخل الجهات الخارجية في الشؤون الداخلية للسودان".

Statement of the Government of #Ethiopia on the Current Situation in the #Sudan pic.twitter.com/gxbSIIElp2 — MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) October 25, 2021

وواصل البيان أن "حكومة إثيوبيا على ثقة من أن شعب السودان سيجد في نهاية المطاف الحكمة لمواجهة هذه التحديات بطريقة تسهم في إيجاد حل سلمي للأزمة".

وختمت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانها بأن

"بلادها ستواصل حكومة وشعبا، كعادتها، الوقوف بحزم مع التطلعات الديمقراطية لشعب السودان".

وشهد اليوم الاثنين اختطاف رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وزوجته، من جانب قوة عسكرية، واقتيادهما إلى جهة مجهولة، بحسب بيان صادر عن مكتب حمدوك.

كما تم اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية من قبل القوات الأمنية، وفقا للبيان.

من ناحيته، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

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