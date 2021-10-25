3 سفارات في تركيا على رأسها الأمريكية تمتثل للمادة 41 من اتفاقية فيينا

وذكرت مصادر رئاسية لموقع وكالة "الأناضول" الرسمي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "رحب" بإعلانات السفارات.

كما غرد الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة على "تويتر": "ردًا على التساؤلات حول بيان 18 أكتوبر/ تشرين الأول، تعلن الولايات المتحدة التزامها بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

​وتقضي هذه المادة في الاتفاقية على عدم إخلال الدبلوماسيين بامتيازاتهم وحصاناتهم، واحترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة، بالإضافة لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

كما تنص المادة على تسيير جميع الأعمال الرسمية للبعثة الدبلوماسية عند الدولة المعتمدة لديها من خلال وزارة الشؤون الخارجية للدولة المستقبلة أو غيرها من الكيانات حسب ما يتم الاتفاق عليه.

ويؤكد البند الثالث من المادة عدم جواز استخدام مباني البعثة بأي طريقة لا تتوافق مع وظائف المهمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو بما يخرق قواعد أخرى من القانون الدولي العام أو من قبل أية اتفاقيات خاصة نافذة بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة.

#BREAKING Embassies of US, Canada, Netherlands in Turkey announce compliance with Article 41 of Vienna Convention on Diplomatic Relations — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 25, 2021

​ويأتي ذلك بعد إعلان اردوغان سفراء 10 دول كأشخاص غير مرغوب بهم في تركيا حيث استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، على إثر بيان مشترك طالبت فيه بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.