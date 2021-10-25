قرد يركب ظهر ماعز ويلتهم طعامه... فيديو

امتطى قرد صغير ظهر صديقه الاستثنائي، الماعز، في رحلة مع صاحبهما في غابات فيتنام.

وشاركت شابة في فيتنام فيديو لحيوانيها الأليفين" ، القرد "بي بي" وصديقه الماعز "بابي" ، اللذين تربطهما صداقة استثنائية رغم اختلاف فصيلتيهما.

UNLIKELY FRIENDS: A baby monkey hitched a ride from his unlikely friend – a goat. The pair munched on berries from their owner’s hands during an outing to a Vietnam forest. pic.twitter.com/UXQkC3DTRV — CBS News (@CBSNews) October 25, 2021

​ويظهر القرد بالفيديو راكبًا ظهر أعز أصدقائه، حيث يشاركه وليمة التوت البري التي تقدمه مالكتهما لهما.

ولا يبدي الماعز أي رد فعل سلبي بل شارك الطعام مع صديقه واستقبل الموضوع بصدر رحب.

وتفاجئ ممكلة الحيوان العالم يوميًا بكمية المشاعر النبيلة التي قد تحملها هذه الكائنات تجاه بعضها البعض، فمن لبوة تتبنى غزالًا إلى بجع يعلن الحداد على عائلته، ليبقى الإنسان الذي ينعم بهبة العقل مصدر التساؤل الوحيد.