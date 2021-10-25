كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين: مصممون على الانخراط في مفاوضات تزيل العقوبات

أكد علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين في إيران أن بلاده مصممة على الانخراط في مفاوضات من شأنها إزالة جميع العقوبات المفروضة عليها.

وحسب ما نشره باقري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تيوتر، اليوم الإثنين، قال: " إيران مصممة على الانخراط في مفاوضات من شأنها أن تزيل العقوبات غير القانونية والقاسية بطريقة كاملة وفعالة، وتضمن تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، وتوفر ضمانًا موثوقًا به لعدم المزيد من التراجع".

Iran is determined to engage in negotiations that would remove unlawful and cruel sanctions in a full & effective manner, secure normalization of trade & economic relations w/ Iran, and provide credible guarantee for no further reneging. — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 25, 2021

وأوضح باقري أن بلاده تتعرض لضغوط وصفها بالقاسية، مؤكدا أنها سياسة فاشلة، لن تؤدي إلى نجاح عملية التفاوض.

وقال: "استمرار سياسة الضغط الأقصى الفاشلة لن يزيل بالتأكيد أي عقبة في التفاوض لإزالة العقوبات غير القانونية والقاسية، بل سيضيف المزيد إلى تعقيدات المفاوضات الموجودة بالفعل".

The question is if our partners are genuinely ready to fulfill their commitments, including by calling out the non-participant violator to divorce from the past malign policies & legacy. — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 25, 2021

وتساءل كبير المفاوضيين النووين في إيران عن استعداد الأطراف الأخرى للوفاء بما يجب أن يقوموا به.

وقال: "السؤال هو ما إذا كان شركاؤنا مستعدون حقًا للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك من خلال دعوة المخالف غير المشارك إلى الطلاق من السياسات والإرث الخبيث السابق".

The question is if our partners are genuinely ready to fulfill their commitments, including by calling out the non-participant violator to divorce from the past malign policies & legacy. — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 25, 2021

وأكد باقري أن لقاء سيجمعه مع إنريكي مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى الست الكبرى.

وقال "يوم الأربعاء، سأجتمع مع منسق الاتحاد الأوروبي مورا لمتابعة محادثاتنا حول المفاوضات الموجهة نحو تحقيق نتائج بين إيران والقوى الست".

Will meet JC Coordinator in Brussles on Wednesday to continue our talks on result-oriented negotiations. https://t.co/hhJfN8v0Ys — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) October 25, 2021

يشار إلى أن المحادثات كانت قد توقفت عند الجولة السادسة، قبيل انتخابات الرئاسة الإيرانية، في يونيو/ حزيران، الماضي، والتي فاز فيها إبراهيم رئيسي.

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