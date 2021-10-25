تصادم مروع لثلاثة مظليين أتراك وسقوطهم في قاع البحر... فيديو

شهدت فعاليات مهرجان "أولو دينيز" الدولي للألعاب الجوية في نسخته الـ21، بولاية موغلا التركية، حادثا مروعا، حيث تصادم ثلاثة مظليين من ارتفاع نحو 1500 متر وسقطوا في قاع البحر.

وهرع قارب تابع لخفر السواحل، والذي كان متواجدا في مكان الحادث، إلى إخراج المظليين الثلاثة من البحر وتسليمهم على الفور إلى الفرق الطبية.

وبحسب أخر المعلومات فإن أحد المظليين يرقد في المستشفى بحالة خطرة، بينما الآخرين كانت إصابتهما طفيفة، وهما بصحة جيدة.

Fethiye'de 3 yamaç paraşütü pilotu havada çarpıştı https://t.co/XOcK3SaH7e pic.twitter.com/9BYhw9mYzK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 24, 2021

يذكر أن مهرجان "أولو دينيز" الدولي للألعاب الجوية ، استمر حتى أمس الأحد، وشارك فيها المئات من الطيارين البهلوانيين من مختلف البلدان.