إعلام إسرائيلي: شركة طيران إماراتية تسير رحلة مباشرة من السعودية إلى تل أبيب

ذكر إعلام إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن رحلة جوية مباشرة تابعة لشركة طيران إماراتية ستصل إلى تل أبيب، مساء اليوم الاثنين، قادمة من العاصمة السعودية الرياض.

تل أبيب - سبوتنيك. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن "رحلة جوية مباشرة من الرياض ستهبط في مطار بن غوريون شرقي تل أبيب مساء اليوم الاثنين".

وتابعت الهيئة أن "الرحلة من تنفيذ طائرة تابعة لشركة "رويال جيت" الإماراتية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أعلن يوم السبت الماضي، عن زيارته للإمارات العربية المتحدة "قريبا"، في أول زيارة من نوعها بعد نحو عام على تطبيع العلاقات بين البلدين.

وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قنصلية بلاده في دبي، وصرح على هامش الفعالية، وفقا لراديو الجيش الإسرائيلي: "لقد اعتدنا على صنع التاريخ. هذه القنصلية ليست مكانا رمزيا، إنها مكان للحياة والسياحة والأعمال والحوار بين شعبين موهوبين".

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا في شهر سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ومنذ تلك الفترة، أبرم الجانبان عدة اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة.

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