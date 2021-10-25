قتيلان وعدد من المصابين بانفجار في حافلة على طريق سريع في أوغندا

قتل شخصان وأصيب آخرون بانفجار قنبلة في حافلة على طريق سريع يربط العاصمة الأوغندية كمبالا، بمدينة ماساكا، جنوبي البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشرطة الأوغندية، في بيان اليوم الاثنين، "وصل فريق من خبراء المتفجرات إلى منطقة لوانغا، على طول الطريق السريع الذي يربط بين كمبالا وماساكا، بعد وقوع انفجار مميت في حافلة تابعة لشركة سويفت سفاري باص، التي كانت في طريقها إلى مدينة بوشيني".

وتابعت، "حتى الآن تأكد مقتل شخصين، وسقوط العديد من الجرحى، وتم إجلائهم مع آخرين من مكان الحادث".

وأوضحت الشرطة أنه تم تطويق المكان بانتظار إجراء تقييم شامل وتحقيق من قبل خبراء المتفجرات.

وأشارت الشرطة، في بيانها، إلى أن الانفجار يأتي بعد ثلاثة أيام من هجوم بالقنابل في ضاحية كومامبوغا، بالعاصمة كمبالا، والذي خلف قتيلين وسبعة مصابين.

وتبنى تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، عبر قناة تابعة له على تطبيق تليغرام، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في ضاحية كومامبوغا.