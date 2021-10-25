بايدن يتوعد المتهربين من الضرائب: لم يدفعوا مليما واحدا خلال العام الماضي

توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن المتهربين من الضرائب بأن ما كان يحدث قبل ذلك بالنسبة للشركات التي لا تدفع مليما واحدا من الضرائب الفيدرالية، سيتغير خلال الفترة المقبلة.

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "هناك 55 شركة على الأقل، لم تدفع مليما واحدا للضرائب الفيدرالية على الدخل خلال العام الماضي".

وتابع: "سيتم تغيير ذلك وفقا للأجندة الإصلاحية التي أقوم بإعدادها".

وتعد الضرائب الفيدرالية على الدخل، من مصادر التمويل الحكومي المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم جمعها من الأفراد والشركات والكيانات القانونية المختلفة، بحسب تقرير عن الضرائب الفيدرالية في أمريكا لموقع "انفيستوبيديا" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن دائرة الإيرادات الداخلية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية هي الجهة المختصة بتحصيل الضرائب الفيدرالية على الدخل، التي تحدث عنها بايدن.

At least 55 corporations in America didn't pay a single penny in federal income tax last year. That’s got to change—and my Build Back Better Agenda will get it done. — Joe Biden (@JoeBiden) October 25, 2021

وكانت قضية الضرائب من أبرز القضايا الخلافية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبينما كان ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، يركز على منح الشركات الكبرى إعفاءات ضريبية بدعوى تحفيز الاستثمار، فإن بايدن يتبنى سياسة اقتصادية قائمة على جعل الأثرياء يدفعون حصصهم العادلة من الضرائب، ويركز على دعم الطبقات المتوسطة.

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