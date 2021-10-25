الجيش الإسرائيلي ينفي تعرض مقاتلاته لإطلاق نار بواسطة إيرانيين خلال نشاط عسكري

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن بطاريات إيرانية مضادة للطائرات شاركت في صد الهجوم الإسرائيلي على سوريا فجر اليوم، فيما نفى الجيش الإسرائيلي تعرض مقاتلاته لنيران إيرانية "خلال نشاطاتها العسكرية".

القدس- سبوتنيك. وأشار مصدر للقناة 12 الإسرائيلية، أن إيران نشرت بطاريات متطورة مضادة للطائرات من إنتاجها لمساعدة أنظمة الدفاع السورية على مواجهة الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.

وأوضح أنه في آخر الهجمات على سوريا، "أطلقت إيران صواريخ على طائرات إسرائيلية"، ورداً على ذلك "هاجم سلاح الجو البطاريات التي تم إطلاق الصواريخ من خلالها ودمرها".

الناطق بلسان جيش الدفاع يوضح خلافًا لبعض التقارير أن الإيرانيين لم يطلقوا نيرانهم نحو طائرات سلاح الجو خلال نشاطاتها العسكرية

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2021

​من جانبه قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب، أنه "خلافًا لبعض التقارير، الإيرانيون لم يطلقوا نيرانهم نحو طائرات سلاح الجو خلال نشاطاتها العسكرية".

وأعلنت السلطات السورية، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن إسرائيل شنت هجوما جويا على المنطقة الجنوبية في سوريا فجر اليوم.

وأوضحت وزارة الخارجية السورية، عبر موقعها الإلكتروني وعلى لسان مصدر رسمي فيها، أن "قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت فجر اليوم عدواناً جديداً في المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار عدوانها المتكرر على حرمة وسيادة الأراضي السورية".

وأضاف المصدر، أن "هذا العدوان الغاشم يأتي بعد إتمام المصالحات في محافظة درعا وعودة الأمن والأمان لها وبسط سلطة الدولة في محاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لدعم أدواته وعملائه من المجموعات الإرهابية المنهزمة".

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، الشهر الماضي، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

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