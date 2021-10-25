أمريكا تعلق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان بعد الأحداث الأخيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، تعليق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان على خلفية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة.