وكالة: 5 طائرات إيرانية محملة بالمتفجرات تقصف قوات أمريكية في سوريا

رجح مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قيام إيران بالتخطيط للهجوم الذي استهدف قاعدة قوات التحالف الدولي في التنف بسوريا، الأسبوع الماضي.

وأكد المسؤولون، الذين تحدثوا مع "وكالة أسوشيتد برس"، أن الهجوم نفذته "طائرات إيرانية لكنها لم تنطلق من إيران"، مشيرين إلى أن طهران سهلت تنفيذ الهجوم.

وقال المسؤولون إن "5 طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات ضربت الجانب الذي يحوي قوات أمريكية ومقاتلين من المعارضة السورية في قاعدة التنف العسكرية".

وكانت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك" قالت إن طائرة مسيرة مذخرة مجهولة هاجمت القاعدة الأمريكية اللاشرعية للجيش الأمريكي شرقي سوريا.

وأكدت المصادر أن "الطائرة استهدفت بـ 4 صواريخ القاعدة الأمريكية اللاشرعية المتواجدة في منطقة التنف عند المثلث السوري العراقي الأردني، والمعروفة بمنطقة الـ (55 كم)"، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات سمعت بوضوح على مسافات بعيدة في عمق البادية السورية.

وتابعت المصادر أن "نيرانا اندلعت داخل القاعدة، كما في أحد المواقع القريبة من القاعدة والتي يشغلها مسلحون موالون للجيش الأمريكي"، مؤكدة أن المنطقة شهدت تحليقاً لطائرات مسيّرة بالتزامن مع القصف الصاروخي، من دون أي تفاصيل عن مشاركتها في القصف.

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