علييف وأردوغان يفتتحان مطار قره باغ الدولي

افتتح الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مطار فيزولي الدولي في قره باغ.

وبحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" هبطت طائرة الرئيس التركي أردوغان في فيزولي اليوم، حيث كان في استقباله رئيس أذربيجان وقاما معا بقص الشريط الذي يرمز إلى افتتاح الميناء الجوي.

وأطلع الرئيس الأذربيجاني علييف أردوغان على التقدم المحرز في أعمال البناء.

يذكر أن مطار "فيزولي" الذي أطلقه علييف في 14 يناير/ كانون الثاني 2021 استقبل الطائرات قبل ثمانية أشهر من الافتتاح الرسمي.

وتمت أول رحلة تجريبية إلى المطار في 22 أغسطس/ آب الفائت ويبلغ طول مدرج المطار 3000 متر وعرضه 60 مترا وقادر على استيعاب نحو 200 راكب في الساعة.

وشاركت شركات تركية في بناء المطار وتجهيزه بأنظمة آلية وبه غرفة تحكم وفقًا لمعايير الطيران المدني الدولي ومعايير النقل.